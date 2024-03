EN DIRECT - Kate Middleton atteinte d'un cancer : Charles III "très fier" du "courage" de la princesse

"Comme je l'ai dit (à mes enfants), je vais bien et je deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir dans mon esprit et mon corps. Avoir William près de moi est une grande source de réconfort et d’apaisement. Tout comme l’amour, le soutien et la gentillesse dont tant d’entre vous ont fait preuve. Ça représente tellement pour nous deux", insiste Kate Middleton.