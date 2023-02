EN DIRECT - Cinéma : suivez la 48e cérémonie des César avec nous

La grande famille du cinéma français a rendez-vous ce soir pour la 48ème cérémonie des César. Larmes de joie, déclarations chocs et coups d’éclat… À chaque édition son histoire et sur la scène de l’Olympia, deux films partent favoris. L’Innocent, la comédie policière réalisée et interprétée par Louis Garrel avec 11 nominations. Et La Nuit du 12, le polar engagé de Dominik Moll, inspiré d’un féminicide non résolu, avec 10 nominations.

L’an dernier, Illusions Perdues de Xavier Giannoli avait confirmé son statut de grand favori en s’imposant dans 7 des catégories sur les 15 dans lesquelles cette adaptation du roman de Balzac était nommée. Cette année, les jeux semblent plus ouverts et il faudra se méfier d’un outsider comme Pacifiction : Tourments sur les Îles, le drame polynésien du réalisateur espagnol Albert Serra qui a hérité de 9 nominations.