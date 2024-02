EN DIRECT - Judith Godrèche devant le Sénat pour parler des violences sexuelles

L'actrice Judith Godrèche a rendez-vous, jeudi 29 février, dans le cadre solennel du Palais du Luxembourg. Elle doit s'exprimer devant le Sénat sur le silence entourant les jeunes victimes de violences sexuelles. L'actrice est devenue la figure de proue du mouvement de dénonciation de ces faits dans le cinéma.

Des César au Sénat : l'actrice Judith Godrèche a rendez-vous, jeudi 29 février, dans le cadre solennel du Palais du Luxembourg, qui pourrait offrir un relais politique à son discours sur le silence entourant les jeunes victimes de violences sexuelles. Depuis qu'elle a porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles lorsqu'elle était adolescente, l'actrice est devenue la figure de proue du mouvement de dénonciation de ces violences dans le cinéma. Elle est attendue à 9h sous les ors de la chambre haute, devant les parlementaires de la délégation au droit des femmes, pour une audition d'1h30 retransmise sur Public Sénat.

BONJOUR Bienvenue dans ce live consacré à l'audience de Judith Godrèche devant les sénateurs de la délégation au droit des femmes.

L'actrice, qui a porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles lorsqu'elle était adolescente, va bientôt prendre la parole.

"L'idée n'est pas d'être voyeur et de la faire venir pour témoigner, mais de réfléchir à ce qu'il est possible de faire pour protéger" les enfants des violences sexuelles, a souligné la sénatrice centriste, qui espère qu'elle pourra "dénoncer un système, et ce qu'il se passe avec des mineurs livrés seuls à des réalisateurs qui en font ce qu'ils veulent". L'actrice pourrait revenir sur les plus de 2000 témoignages qu'elle dit avoir recueilli de victimes de violences depuis un appel qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux. Et sur le "niveau d'impunité, de déni et de privilège" du milieu du cinéma, qu'elle dénonçait vendredi sur la scène de l'Olympia à Paris, pendant la 49e cérémonie des César.