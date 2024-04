EN DIRECT - "Danse avec les stars" : qui gagnera sa place en finale ? Suivez cette soirée cruciale avec nous

Bonjour et bienvenue sur ce live ! Ce soir dans "Danse avec les stars", la pression est à son comble pour les cinq derniers couples restants puisque deux candidats seront éliminés de l'aventure. Après le départ de James Denton et de Black M la semaine dernière, les candidats toujours en lice sont Keiona et Maxime Dereymez, Inès Reg et Christophe Licata, Roman Doduik et Ana Riera, Nico Capone et Inès Vandamme, et enfin Natasha St-Pier et Anthony Colette.