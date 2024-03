EN DIRECT – "Danse avec les stars" : suivez le sixième prime de la saison avec nous

Le casting de "Danse avec les stars" au grand complet a rendez-vous ce soir sur TF1. Au cours de ce sixième prime, chaque couple encore en lice se verra octroyer un "danseur mystère". Un grand show en direct dont vous pourrez revivre les meilleurs moments sur TF1+.

Alors que cette saison 13 de "Danse avec les stars" fait beaucoup parler en coulisses, c'est sur le parquet que les candidats vont être bousculés ce vendredi soir à partir de 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Chacun d'entre eux va en effet être rejoint par un "danseur mystère" au cours de sa prestation. Durant les répétitions, leurs partenaires professionnels leur ont soumis des indices afin de les aider à deviner l'identité de leur invité surprise.

Après les éliminations de la businesswoman Caroline Margeridon, de la chanteuse Coeur de Pirate et de l'ex-Miss France Diane Leyre, qui prendra la porte du programme ? Suspense. En tête du classement la semaine passée, Natasha St-Pier est attendue au tournant. Keiona et Inès Reg vont-elles la détrôner ? Sauvé par les téléspectateurs vendredi dernier, l'humoriste Romain Dodiuk aura lui à cœur de revoir sa copie pour les remercier.

NATASHA PAS TRÈS CHA-CHA ? Visiblement Natasha St-Pier a (un peu) ramé en répétitions cette semaine... DALS 2024 - Répétitions : Le chacha n'aime pas Natasha St-Pier Source : Danse avec les stars UNE STAR US POUR INÈS REG ? Ce soir chaque candidat va être rejoint par un danseur surprise. Et Inès Reg rêve de quelqu'un en particulier... DALS 2024 - Répétitions : Chut ! Bradley Cooper sera le danseur mystère d'Inès Reg. Source : Danse avec les stars QUE VA DANSER KEIONA CE SOIR ? C'est une chorégraphie très intime que va proposer ce soir Keiona avec Maxime... DALS 2024 - Répétitions : Keiona va devoir se livrer sur cette nouvelle chorégraphie Source : Danse avec les stars DE TWITCH À TF1 EN DIRECT Après le succès de "Danse avec les stars d'Internet" sur Twitch, la finale est diffusée ce soir sur TF1 en deuxième partie de soirée. Aux commandes du programmeur, l'influenceur Michou s'est confié jeudi soir dans "Quotidien"... Invité : le succès de Michou avec sa version web de « Danse avec les stars » Source : Quotidien, deuxième partie QUE VONT-ILS DANSER CE SOIR ? Pour ce sixième prime de la saison, chaque couple sera rejoint par un invité mystère. Sur quel type de danse ? Voici le programme de la soirée...

Natasha St-Pier et Anthony Colette – Un cha-cha-cha Keiona et Maxime Dereymez – Une danse contemporaine Inès Reg et Christophe Licata – Une rumba Nico Capone et Inès Van Damme – Un cha-cha-cha Black M et Elsa Bois – Une rumba Adeline Toniutti et Adrien Caby – Un American Smooth Roman Dodiuk et Ana Riera – Un jive James Denton et Candice Pascal – Un tango Cristina Cordula et Jordan Mouillerac – Un quickstep LE CLASSEMENT DU PRIME 5 La semaine dernière, c'est Natasha St-Pier qui a pris la première place du classement des juges. Malgré sa 7ème place, Roman Doduik s'est retrouvé en face-à-face avec Diane Leyre avant d'être sauvé par les téléspectateurs au détriment de l'ex-Miss France...

1. Natasha St-Pier et Anthony Colette – 36 points 2. Keiona et Maxime Dereymez – 32 points 3. Inès Reg et Christophe Licata – 31 points 4. Nico Capone et Inès Van Damme – 30 points 5. Black M et Elsa Bois – 30 points 6. Adeline Toniutti et Adrien Caby – 28 points 7. Roman Dodiuk et Ana Riera – 27 points 8. James Denton et Candice Pascal - 26 points 9. Cristina Cordula et Jordan Mouillerac – 26 points 10. Diane Leyre et Yann-Alrick Morteuil – 25 points QUI SONT LES DANSEURS MYSTÈRES ? Ce soir, chacun des candidats va être rejoint par un danseur mystère. Toute la semaine, leurs partenaires leur ont glissé quelques indices...

Mais l'autre événement du jour, c'est la grande finale de "Danse avec les stars d'Internet". Animée sur Twitch par Michou, ce spin-off du programme consacré aux influenceurs a fait un carton en streaming, avec un pic à 400.000 spectateurs lors du premier des deux épisodes. Si bien que TF1 a décidé d'en diffuser l'épilogue en deuxième partie de soirée.

Cette finale très attendue opposera Domingo et Inès Vandamme à Natoo et Anthony Colette. Un troisième couple composé de Gaëlle Garcia-Diaz et Jordan Mouillerac s'était qualifié, mais la jeune femme a été contrainte de déclarer forfait après s'être fracturé une côte.

>> Tous les meilleurs moment de la soirée seront disponibles en streaming gratuit sur TF1+