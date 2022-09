EN DIRECT - "Danse avec les stars" : suivez avec nous le deuxième prime de la saison 12

Le futur vainqueur de "Danse avec les stars" va-t-il entrer en piste ce soir ? Après le premier prime, marqué par la performance époustouflante de Billy Crawford et l'élimination précoce de David Douillet, six nouveaux candidats font leurs débuts à partir de 21h10 sur le parquet de l'émission de TF1. Parmi eux, plusieurs visages connus des téléspectateurs... Et d'autres qui ne vont pas tarder à le devenir.

Finaliste de "The Voice Kids" en 2018, puis deuxième de l'Eurovision Junior, la chanteuse Carla Lazzari ne cache pas son ambition, elle qui a suivi un cursus sport-études et chant avant de se consacrer à la musique. Habitué des émissions d'Arthur, l'humoriste Florent Peyre compte lui sur sa bonne humeur ravageuse pour séduire le jury.