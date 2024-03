"Super Tuesday" : suivez en direct notre émission spéciale sur LCI à partir de minuit

Dans la nuit ce mardi 5 au mercredi 6 mars, on connaîtra les résultats du "Super Tuesday", aux États-Unis. Ce premier temps fort de la présidentielle américaine est à suivre de minuit à 6h00, sur LCI. Cette couverture exceptionnelle de l'événement se fait en partenariat avec ABC News.

Quels candidats pour la présidentielle américaine ? À six mois du scrutin, les résultats du Super Tuesday, premier grand temps fort de cette élection, sont attendus dans la nuit du 5 au 6 mars. À cette occasion, le groupe TF1 vous propose une couverture exceptionnelle de l'événement qui doit déterminer quels candidats devraient s'opposer dans les urnes, en novembre prochain. Une émission spéciale à suivre de minuit à 6h du matin, ce 6 mars 2024, sur LCI, canal 26.

Une mobilisation en plateau et aux États-Unis

Cette émission, présentée par Thomas Misrachi, mobilisera l'ensemble de la rédaction de LCI en France et aux États-Unis. Les journalistes et reporters LCI, sur place, et en plateau, vous feront vivre les coulisses de l'événement, aux côtés des plus fins connaisseurs de la politique américaine. Nicole Bacharan, politologue, ou Jean-Eric Branaa, spécialiste des États-Unis et maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas, seront notamment présents.

À partir de 1h du matin, la chaîne info du Groupe TF1 retransmettra en exclusivité ABC News avec traduction en français simultanée, et révèlera les premiers résultats des primaires américaines. Dès 5h du matin, Jean-Baptiste Boursier, son équipe et les reporters sur le terrain donneront les premiers éléments d'analyse des résultats tant attendus aux États-Unis.

Avant cette émission spéciale, retrouvez dès 21h sur LCI, le documentaire "Trump, la soif de revanche", réalisé par Bertrand Coq et Élodie Dubosc. Ce document de 52 minutes, consacré à l'ancien président des États-Unis, retracera les enjeux de sa candidature. Une condamnation au pénal pourrait-elle barrer la route de la Maison blanche à Donald Trump ? Quel avenir pour les États-Unis avec un très probable duel Biden-Trump ? Le documentaire sera à revoir dès la fin de la diffusion sur l'application et le site TF1info.