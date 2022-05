EN DIRECT - Eurovision 2022 : jour J pour les Français Alvan & Ahez, l'Ukraine favorite

🇨🇿RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

We Are Domi - "Lights off"





Originaires de Prague, Dominika, Benjamin et Casper se sont rencontrés à l’université en Angleterre. De retour en République tchèque, ils forment le groupe We Are Domi. Ils ont six singles à leur actif, dont "Lights off" qu’ils chantent ce soir. Leur style ? Electro-pop alternatif avec des touches d’indie.