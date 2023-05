EN DIRECT - Eurovision 2023 : la représentante de la France La Zarra succèdera-t-elle à l’Ukraine ?

And the 12 points go to… Cette petite phrase, qui sera répétée maintes et maintes fois ce samedi 13 mai, est le signe que l’évènement musical le plus flamboyant de l’année est là ! L’Eurovision reprend ses droits à Liverpool avec une 67e édition dédiée à l’Ukraine, lauréate l’an dernier, mais dans l’incapacité d’organiser le concours en raison de la guerre sur son sol.

La Suédoise Loreen, déjà titrée en 2012, est la grandissime favorite d’une promotion encore une fois très éclectique. C’est à la Québécoise La Zarra que revient la mission de défendre les couleurs de la France. Faut-il encore rappeler que nous n’avons pas gagné le concours depuis Marie Myriam en 1977 ?