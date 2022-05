EN DIRECT - Cannes 2022 : Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos et Jean-Pascal Zadi font tousser de rire la Croisette

À VOMIR DE RIRE





Dans "Triangle of Sadness", les passagers d'un yacht de luxe sont pris de vomissements incontrôlés. Une séquence qui a fait sensation, samedi soir sur la Croisette. Nous, on a adoré cette comédie signée Ruben Östlund, le réalisateur de "The Square", Palme d'or en 2017...