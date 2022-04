EN DIRECT - Festival de Cannes 2022 : David Cronenberg, Valeria Bruni Tedeschi, les frères Dardenne... Découvrez la sélection officielle

Comme chaque année, une foule de rumeurs a circulé ces derniers jours. Parmi les films quasi-certains d’être présentés sur la Croisette, citons Armageddon Time de James Gray avec Anthony Hopkins, Crimes of the Future de David Cronenberg avec Léa Seydoux et Kristen Stewart, Tori et Lokita des frères Dardenne, Broker de Kore-eda Hirokazu, Decision to Leave de Park Chan-wook ou encore Brother and Sister d’Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud.

En début de semaine, la presse américaine annonçait le grand retour de David Lynch avec son premier long-métrage depuis Inland Empire, en 2006. Mais le légendaire cinéaste américain a lui-même coupé court sur les réseaux sociaux. Buzz l’éclair, le nouveau Disney-Pixar, ne devrait pas non plus être présenté durant la quinzaine, comme plusieurs sites spécialisés le laissaient entendre.