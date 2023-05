EN DIRECT - Cannes 2023 : quel accueil pour Johnny Depp sur les marches ?

Tu l’as vu ? Qui ça ? Johnny Depp ! À quelques heures de la première montée des marches du 76e Festival de Cannes, la pression monte avant le grand retour de la star américaine. Depuis sa victoire lors du procès en diffamation contre Amber Head le 1er juin 2022, l’ex-Pirates des Caraïbes a fait profil bas, même si on l’a vu jouer de la musique aux côtés du regretté Jeff Beck puis avec son groupe les Hollywood Vampires.

Sa présence sur la Croisette est un événement à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle consacre la reprise de sa carrière d’acteur, alors qu’il reste persona non grata à Hollywood. Alors qu’il s’apprête à tourner son nouveau film de réalisateur Modi, il vient également de signer un méga-deal de 20 millions de dollars avec la maison Dior pour qu’il reste l’égérie du parfum Sauvage trois ans de plus.