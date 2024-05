EN DIRECT – Festival de Cannes : des rumeurs et déjà des récompenses... Suivez l'épilogue de la 77ème édition

Condamné début mai à cinq ans de prison à cause de ses prises de position contre le régime de Téhéran, Mohammad Rasoulof a choisi l'exil. "J’ai pu entrer en contact avec des gens qui ont aidé d’autres personnes à fuir le pays, des gens en qui j’avais une confiance absolue. Ils m’ont aidé à partir et à aller dans un endroit où j’étais en sécurité près de la frontière", a-t-il expliqué samedi en conférence de presse.





"Ensuite, j’ai pu parcourir une longue distance et traverser la frontière pour me rendre dans un pays que je ne veux pas nommer (...) J’ai passé plusieurs jours dans un village de l’autre côté de la frontière, puis j’ai pris contact avec le Conseil européen… Ils ont pu confirmer mon identité grâce à mes empreintes digitales et m’ont aidé à quitter ce pays et à aller en Allemagne."