EN DIRECT - Jubilé d'Elizabeth II : un défilé exceptionnel et Ed Sheeran pour le dernier jour de fête

Jubilé, jour 4 ! Après trois jours intenses de festivités, le Royaume-Uni referme ce dimanche le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Et quoi de mieux qu'un défilé inédit et exceptionnel pour dire son admiration à la souveraine, sur le trône britannique depuis 70 ans ? Les rues de Londres verront passer militaires, danseurs et installations géantes tout l'après-midi dans le cadre du Platinum Jubilee Pageant. L'évènement, qui réunira plus de 5000 participants selon les organisateurs, se refermera par une interprétation collégiale de l'hymne "God save the Queen", menée par la superstar anglaise Ed Sheeran.