EN DIRECT - Koh Lanta 2023 Le feu sacré : Nicolas, Tania ou Frédéric, qui va remporter la finale ?

Ils étaient 20 sur la ligne de départ… Et ce soir, ils ne sont plus que trois. Après 40 jours d'aventure, Nicolas, Tania et Frédéric disputent l'épreuve mythique des poteaux lors de l'ultime épisode de "Koh-Lanta : le feu sacré". Comme le veut la tradition, celui ou celle qui tiendra le plus longtemps en équilibre choisira celui ou celle qui l'accompagnera devant le jury final. Leur vote désignera ensuite le ou la lauréate de cette édition passionnante aux Philippines. Une grande soirée à vivre en direct à partir de 21h10 sur TF1, sur MYTF1 et sur TF1info.