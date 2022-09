EN DIRECT - La reine Elizabeth II est morte

JUSTIN TRUDEAU TRANSMET SES VŒUX A LA FAMILLE ROYALE





Le Premier ministre canadien a adressé des voeux les plus chalereux à la famille royale britannique. "Mes pensées, et les pensées de tous les Canadiens, accompagnent Sa Majesté la reine Elizabeth II en ce moment. Nous espérons qu’elle ira mieux et transmettons nos vœux les plus chers à la famille royale", a tweeté l'homme politique.