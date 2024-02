EN DIRECT - Le roi Charles III atteint d'un cancer : Emmanuel Macron lui souhaite un prompt rétablissement

Le Premier ministre canadien a fait part de son soutien au Roi, après l'annonce de son diagnostic : "Comme les Canadiens de partout au pays et les citoyens du monde entier, je pense à Sa Majesté le roi Charles III, qui subit un traitement contre le cancer. Nous lui adressons nos meilleurs vœux et espérons qu’il se rétablira rapidement et complètement", a écrit Justin Trudeau sur le réseau social X, le Canada étant membre du Commonwealth et ayant le roi comme chef d'État.