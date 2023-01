EN DIRECT - "Le Suppléant" : lisez avec nous l'autobiographie sans filtre du prince Harry

LA MORT DE DIANA





Il en parle comme de la fin de son enfance. Ce matin du 31 août 1997, où "il ne faisait plus noir" mais "pas jour non plus". "Tout, de manière parfaitement distincte, indubitable, irrévocable, s’est arrêté", écrit-il. Déjà mentionné dans les interviews promotionnelles qu’il a données, ce moment où Harry apprend la mort de sa mère résonne encore plus fort à la lecture. On comprend mieux le temps pris pour décrire plus haut le château de Balmoral, en Écosse, à la manière d’un agent immobilier. Ou comment ce qu’il appelait "tout simplement le Paradis" est devenu son enfer en une phrase de son père : "Elle ne s’en est pas sortie".