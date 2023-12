EN DIRECT – "Star Academy" : qui de Djebril, Candice ou Victorien quittera le Château ce soir ?

Trois élèves sont sur le banc des nominés ce samedi 2 décembre : Djebril, Candice et Victorien. Les chanteurs et les invités seront tous accompagnés d'un orchestre philharmonique dirigé par Matthieu Gonet. Toutes les prestations de la saison sont à revoir sur MYTF1.

Après un mois de compétition, la tension monte pour les élèves de la "Star Academy". Et plus particulièrement pour Djebril, Candice et Victorien, qui ont hérité d’une nomination pour ce cinquième prime. Ils devront tout donner pour convaincre le public et leurs camarades qu'ils méritent de poursuivre l'aventure.

Ce soir, les candidats seront accompagnés par un orchestre philharmonique composé de 40 musiciens et emmené par Matthieu Gonet, professeur emblématique de la "Star Academy" entre 2001 et 2008. Ce dernier était d’ailleurs présent aux évaluations des élèves cette semaine.

Pourquoi ont-ils été nommés cette semaine ? On vous explique... "Un festival de fausses notes" : qui sont les trois nommés de la semaine à la "Star Academy" ? Bonsoir et bienvenue sur ce live ! Ce soir, la tension est à son comble pour Djebril, Candice et Victorien, qui ont hérité d'une nomination pour ce cinquième prime. La soirée s'annonce exceptionnelle puisque les académiciens seront accompagnés par un orchestre philharmonique composé de 40 musiciens et emmené par Matthieu Gonet, professeur emblématique de la Star Academy entre 2001 et 2008.

Coté artistes, on retrouvera Slimane qui interprètera son titre "Viens on s’aime" avec un élève tandis que Chimène Badi partagera un duo avec un académicien sur son tube "Entre Nous". Mika sera également de la fête. Le coach de "The Voice" interprétera un medley de ses plus grands tubes avec plusieurs candidats. Parmi les autres invités, on retrouvera Nej qui viendra chanter son titre "Paro" et la Québécoise Charlotte Cardin qui interprètera "Anyone Who Loves Me".