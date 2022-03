EN DIRECT - Oscars 2022 : Will Smith, le remake de "La Famille Bélier"… qui l’emportera ?

C’est la dernière étape d’une saison des prix pleines de surprises. Après des Golden Globes à huis clos au début de l’année, le tout Hollywood se retrouve ce dimanche 27 mars pour une 94e cérémonie des Oscars qui s’annonce déjà historique. Car elle pourrait celle du sacre des plateformes de streaming, qui se sont imposées dès les nominations. Netflix part grand favori avec les 12 citations de The Power of The Dog. Mais le film de Jane Campion pourrait être éclipsé par un autre projet visible lui sur AppleTV+.