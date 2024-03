EN DIRECT - Oscars 2024 : "Anatomie d’une chute" fera-t-il de l'ombre à "Oppenheimer" ?

La 96ᵉ cérémonie des Oscars couronne ses gagnants dans la nuit de dimanche à lundi en direct de Los Angeles. Si le biopic du père de la bombe atomique réalisé par Christopher Nolan semble promis aux prix majeurs, la Palme d’or de la Française Justine Triet n’a pas dit son dernier mot. Suivez la cérémonie en direct avec nous.

C’est la nuit de l’année la plus attendue du tout Hollywood. La crème de la crème du cinéma international se retrouve à Los Angeles pour une 96e cérémonie des Oscars qui pourrait se révéler pleine de surprises. Et pas seulement parce que Ryan Gosling viendra chanter en direct grimé en Ken, le titre qu’il interprète dans le film Barbie étant en lice pour une statuette. Nommé 13 fois, Oppenheimer devrait repartir avec les récompenses les plus prestigieuses, dont celle du meilleur acteur, promise à l’Irlandais Cillian Murphy.

Mais le trouble-fête pourrait avoir l’accent frenchy de Justine Triet. Déjà lauréat de la Palme d’or à Cannes, son thriller judiciaire Anatomie d’une chute est cité à cinq reprises. Il se murmure que certains grands producteurs se soient fâchés de la présence remarquée du chien Messi, l’autre star du film avec l’Allemande Sandra Hüller, lors de la campagne précédant la remise des trophées. Et si c’était lui, qui faisait tout basculer ce soir ?

Suivez les temps forts de la cérémonie dans le direct ci-dessus.