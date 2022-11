EN DIRECT - Goncourt 2022 : suivez la remise du prix avec nous

QUI SONT LES VOTANTS ?





Désignés à vie et cooptés par les autres membres, sept hommes et trois femmes composent actuellement l’Académie Goncourt. Autour du président Didier Decoin, on trouve Françoise Chandernagor, Tahar Ben Jelloun, Patrick Rambaud, Pierre Assouline, Philippe Claudel, Paule Constant, Eric-Emmanuel Schmitt, Camille Laurens et Pascal Bruckner. Réunis au restaurant Drouant, ils élisent le lauréat à la majorité. S’ils ne se mettent pas d’accord au bout de quatorze tours de scrutin, le président dispose d’un double vote pour les départager.