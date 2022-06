EN DIRECT – "Koh-Lanta : le Totem Maudit", une finale à quatre sur les poteaux

Pour l’un (ou l’une) d’entre eux, le Graal n’est plus très loin. Après 37 jours d’aventures aux Philippines, "Koh-Lanta : le Totem Maudit" s’apprête à livrer son verdict ce soir en direct sur TF1. Et pour la première fois dans l’histoire de l’émission, ils ne seront pas trois mais quatre sur les poteaux.

La semaine dernière, c'est Jean-Charles, le sympathique fustier, qui s'est qualifié le premier en remportant la course d'orientation, sa première victoire individuelle depuis le début de la saison. Il a devancé Géraldine, la doyenne et dernière femme en lice, et François, le pompier du Var, recordman de victoires individuelles et grand favori, sur le papier.