EN DIRECT - Suivez avec nous le quatrième prime de "Danse avec les stars"

CARLA OUVRE LE BAL SUR UNE SALSA





Carla et Pierre se lancent sur une salsa avec non pas un, mais deux danseurs mystères ! Et ce sont Alizée et Grégoire Lyonnet, les gagnants de la saison 4 ! Une belle surprise pour Carla. "C'est fou, je ne m'y attendais pas du tout", admet la candidate. François Alu a salué "le petit rayon de soleil" en soulignant quelques petites imperfections. Pour Marie-Agnès Gillot, c'était "puissant" et "génial" pour Chris Marques. "C'était incroyable", a estimé aussi Bilal Hassani. Résultat : 31 points.