EN DIRECT - "The Voice 2023" : qui de Jérémy Levif, Arslane, Aurélien ou Micha sera sacré gagnant ?

C'est l'heure de vérité. Ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre au titre de "The Voice 2023" ce samedi 3 juin à partir de 21h10 sur TF1. Une finale 100% masculine qui verra s'affronter Jérémy Levif (équipe Vianney), Arslane et Micha (équipe Amel Bent) et Aurélien (équipe Zazie). Seuls Bigflo et Oli n'ont pas réussi à qualifier un de leurs protégés pour l'ultime émission de cette saison 12.

Les chanteurs encore en lice interpréteront un titre en solo et partageront la scène l'un des artistes invités. Aya Nakamura, David Guetta, Vitaa, Christophe Maé, Patrick Bruel, Pierre de Maere et Nour, la gagnante de l'an dernier, seront présents. Les deux talents ayant recueilli le plus de voix se retrouveront en super finale pour une dernière interprétation. Qui réussira à convaincre le public de lui offrir un contrat avec une grande maison de disques ?