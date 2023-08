EN DIRECT - "The Voice Kids" : qui sera le grand gagnant ? Suivez avec nous la finale

Ils sont quatre, et ils rêvent tous de succéder à Raynaud, le gagnant de la saison 8. Lou-Agathe (équipe Nolwenn Leroy), Ilyana (équipe Kendji Girac), Lucie (équipe Patrick Fiori) et Durel (équipe Slimane) s'affrontent en musique ce mardi soir, lors de la grande finale de "The Voice Kids" sur TF1 et MYTF1. Quatre jeunes chanteurs au talent indéniable et aux univers bien distincts qu'il va être très difficile de départager.

Lors de cette grande soirée diffusée en direct, Calogero fera office de Super Coach. Après avoir assisté aux répétitions avec les quatre finalistes pour leur prodiguer de précieux conseils, il partagera la scène avec eux et sera présent tout au long de la soirée pour commenter leurs prestations et les soutenir.