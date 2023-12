EN DIRECT – "Star Academy" : qui de Candice ou Djebril rentrera fêter le Nouvel An au Château ?

Pour la première fois depuis le début de la saison, ils ne sont que deux à jouer leur place ce samedi 30 décembre soir. Candice et Djebril auront un morceau pour convaincre le public, quand leurs camarades partageront la scène avec des monuments de la chanson francophone. Suivez avec nous la boum du Nouvel an des Académiciens et retrouvez toutes les prestations sur MYTF1.

C’est la dernière émission de l’année. La "Star Academy" est sur son 31 ce samedi pour clore 2023 en musique. Les sept élèves encore en compétition reçoivent des artistes cultes de la chanson francophones pour leur boum du Nouvel An, dont Jeanne Mas, Michael Jones et Isabelle Boulay. Laissée au repos en raison de sa laryngite, la benjamine Lénie attaque ce prime avec fébrilité. Mais ce n’est rien comparé à ses camarades Candice, nommée pour la cinquième fois d’affilée, et Djebril, qui doivent convaincre les téléspectateurs. Car seul l’un deux rentrera au Château à l’issue de l’émission.

Suivez le prime dans le direct ci-dessus.