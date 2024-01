EN DIRECT - Star Academy 2024 : Lénie, Axel, Héléna, Julien... Qui ira en demi-finales ?

Ce samedi, c'est la dernière ligne droite avant les demi-finales. Qui de Lénie, Axel, Héléna ou Julien quittera le Château à la fin de l'émission ? Côté invités, les académiciens chanteront avec Pierre de Maere, Hoshi, Bonnie Tyler, Eloïz, et MC Solaar.

Ils ne sont plus que cinq, et le prime de ce samedi s'annonce décisif. Après le départ de Djebril la semaine dernière, qui quittera l'aventure ce soir ? Si Pierre est assuré de rester au Château, Julien, Axel, Héléna et Lénie vont devoir tout donner pour avoir la chance d'être qualifié pour les demi-finales.

L'enjeu est de taille puisque les quatre académiciens restants auront l'opportunité d'enregistrer un single. "Il y a déjà des gros auteurs-compositeurs que je connais, qui sont des mecs qui [ont écrit] tous les plus gros tubes de France, qui bossent déjà sur des singles pour vous", a fait savoir aux candidats Michael Goldman, le directeur.

Côté invités, la soirée promet une fois de plus de beaux moments musicaux. Axel chantera avec Pierre de Maere sur son tube "Un jour, je marierai un ange" ; Héléna interprètera "Amour Censure" avec Hoshi ; Lénie sera en duo avec l’artiste internationale Bonnie Tyler sur "Total Eclipse of the Heart" ; Julien se produira avec Eloïz, le phénomène folk, sur "Hey Bro" ; et enfin Pierre aura la chance de partager la scène avec MC Solaar pour interpréter "Caroline".

Les nommés se sont prêtés au jeu des questions réponses dans la salle du public. Les académiciens ont eu la chance de faire connaissance avec Miss France 2024 ce jeudi, au château. La Nordiste Eve Gilles a débarqué avec une galette et des conseils. Comment se sont passées les évaluations cette semaine ? Pierre immunisé, Lénie, Axel, Héléna et Julien sont nominés. Ce soir, la pression monte encore d'un cran pour les académiciens qui se lancent dans la dernière ligne droite avant les demi-finales. Qui de Lénie, Axel, Héléna ou Julien quittera le château à la fin de l'émission ? La pression est à son maximum puisque les quatre élèves restants seront assurés d'avoir leur propre single, quelle que soit l'issue de l'aventure pour eux...