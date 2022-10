EN DIRECT - "Star Academy" : quel candidat va quitter l'aventure ? Suivez avec nous le deuxième prime

Les apprentis chanteurs donneront aussi de la voix entre eux. Louis et Enola seront en duo sur Un roman d’amitié d’Elsa et Glenn Medeiros ; Anisha, Lea et Enola reprendront I’ll never love again de Lady Gaga ; et enfin, Cenzo, Stan et Chris se frotteront à Can’t stop the feeling de Justin Timberlake.

Quant aux trois nommés de la semaine, ils défendront leur place avec un morceau chacun. Pour Amisse, ce sera Rolling in the deep d'Adèle, Ahcène se défendra sur Bohemian Rhapsody de Queen, tandis que Julien s'attaquera à Thinking out loud, d'Ed Sheeran. À l'issue du prime, l’un d’entre eux sera sauvé par les téléspectateurs, tandis que l’autre sera repêché par ses camarades.