EN DIRECT – Suivez avec nous le premier prime de "Danse avec les stars"

C'est reparti pour un tour… de danse ! Ce vendredi, TF1 donne le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Danse avec les stars". Douze nouvelles célébrités vont s'affronter à coup de chachas endiablés et de valses aériennes pour tenter de succéder à Tayc, le grand vainqueur de la dernière édition, dont les prestations avec Fauve nous avaient scotchés.

On retrouvera donc les chanteurs Billy Crawford et Stéphane Legar, la Miss France 2021 Amandine Petit, l’humoriste Florent Peyre, l’ancien judoka David Douillet, les chanteuses Eva et Anggun, la double gagnante de "Koh Lanta" Clémence Castel, l’influenceuse Léa Elui, l’ex-candidate de "The Voice Kids" Carla Lazzari, les comédiens Théo Fernandez et Thomas da Costa vu dans "Ici tout commence".