EN DIRECT - Qui va gagner "Danse avec les stars" : Natasha St-Pier, Nico Capone ou Inès Reg ? Suivez la finale avec nous

Ce vendredi, TF1 diffuse la finale de "Danse avec les stars" qui opposera Natasha St-Pier, Nico Capone et Inès Reg. Qui succèdera à Billy Crawford, le grand gagnant de la saison précédente, qui viendra remettre le trophée ? Toutes les prestations de la saison sont à revoir en streaming sur TF1+.

C'est le grand soir ! Ce vendredi, TF1 diffuse la grande finale de "Danse avec les stars". Après douze semaines de compétition, ils ne sont plus que trois en lice pour tenter de succéder à Billy Crawford, le grand vainqueur de la précédente édition, qui sera de retour ce soir pour remettre le trophée. Trois finalistes aux univers différents, mais qui ont chacun leurs chances de finir sur la plus haute marche du podium et de clore en beauté cette édition pleine de surprises.

Première de la classe depuis le début de la saison, Inès Reg a enchainé les succès avec son partenaire Christophe Licata. Déterminée à gagner cette édition, l'humoriste va tout donner pour prouver qu'elle le mérite. "Mes fololos ne nous abandonnez pas s'il vous plaît, on n'a pas lâché jusqu'au bout, je me donne à la folie ce soir sur le parquet pour que Christophe Licata rentre dans le Sud avec la coupe", a réagi Inès Reg sur Instagram.

Alors qu'elle qualifiait son niveau de danse d'"inexistant", Natacha St-Pier est parvenue à se hisser jusqu'en finale avec son partenaire Anthony Colette. Elle a, elle aussi, toutes ses chances de soulever le trophée. "On a travaillé comme des fous toute la semaine. On compte sur vos votes ce soir", a appelé la chanteuse canadienne sur Instagram.

Quant à Nico Capone, qui fait office d'outsider, il n'a pas à rougir de son parcours. En se qualifiant pour la finale, l’influenceur suisse et star de TikTok est parvenu à faire taire toutes les mauvaises langues qui se sont moqué de lui sur les réseaux sociaux. "Vous n’imaginez pas la fierté que j’ai d’être arrivé jusqu’ici ! Je remercie mes proches, mes amis, ma communauté et bien sûr Inès Vandamme pour ce travail remarquable ! Ce n’est pas terminé, allons chercher la coupe ensemble", a posté le finaliste sur Instagram. Quel le meilleur gagne !

BILLY CRAWFORD SUR LE PARQUET Le chanteur et grand gagnant de la précédente saison sera là ce soir pour remettre le trophée au vainqueur et chanter sa nouvelle chanson "Oulala". LES FINALISTES EN IMAGE Retour en image sur le parcours Inès Reg, Natasha St-Pier ou Nico Capone. WELCOME ! Bonsoir et bienvenue sur ce live. Ce soir, c'est le grand soir pour Inès Reg, Natasha St-Pier et Nico Capone, les trois finalistes de "Danse avec les stars". La compétition s'annonce très serrée entre les trois célébrités aux univers très différents et qui ont chacun leur chance de remporter le trophée. Que le meilleur gagne !