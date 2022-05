EN DIRECT – "The Voice" 2022, la finale : le duo d'Angèle et Vike "envoûte" les coachs

"On sait que gagnant ou perdant, ce sera la fin de l’aventure. On essaie de savourer tous ces instants qu’on ne revivra certainement pas", nous a confié ce vendredi Mister Mat, le "doyen" de l'aventure, dans les coulisses des répétitions. Les cinq talents devront convaincre le public en interprétant deux titres : une chanson en solo et une seconde en duo avec des invités prestigieux venus les encourager : Angèle, BigFlo & Oli, Slimane, Christophe Willem et Mentissa.