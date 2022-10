EN DIRECT – Suivez avec nous la finale de "The Voice Kids"

Le grand soir est arrivé. Au terme d'une saison de haute volée, TF1 diffuse en direct ce samedi la grande finale de "The Voice Kids". Et ils sont huit à rêver de succéder à Rébecca, la grande gagnante de l'an dernier : Aivan et Raynaud, de l'équipe de Patrick Fiori ; Logan, et Arthur, les protégés de Julien Doré ; Romane et Sarah, coachés par Kendji ; et Sanaa et Sacha, de la team Louane.

Et la compétition risque d'être très serrée pour ces jeunes artistes aux univers musicaux déjà bien affirmés. Chaque finaliste aura droit à une chanson en solo et un duo avec son coach. Ce soir, ils devront donner de la voix face à un invité de marque : Gims. Le chanteur jouera le "super coach" auprès de Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori.