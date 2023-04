EN IMAGES - Charles III : ces Joyaux de la Couronne seront au cœur de la cérémonie

Elle est "la plus sacrée de toutes". Celle qui sera déposée sur la tête de Charles III lors du couronnement à proprement parler. La couronne en or massif, sertie de rubis, d’améthystes et de saphirs, a été créée pour le sacre de Charles II en 1661. Cet imposant bijou tient son nom du saint royal Edouard le Confesseur, propriétaire de la couronne médiévale précédente qu’avaient fondue les parlementaires en 1649 après l’exécution de Charles I. D’un poids de 2 kilos tout de même, il n’a plus été porté depuis Elizabeth II, le jour de son propre couronnement il y a 70 ans.