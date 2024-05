EN IMAGES – De Zendaya à Kim Kardashian, on a compilé le meilleur et le pire du Met Gala 2024

L’évènement mode le plus prisé de l’année a accueilli ses invités triés sur le volet ce lundi 6 mai à New York. L’occasion pour les personnalités de rivaliser d’imagination avec les créateurs pour proposer la toilette la plus innovante. Mais à trop vouloir jouer l'originalité, certains sont peut-être passés un peu à côté…

C’est une bulle de créativité qui, chaque année, se déploie au cœur de Manhattan. Rien n’a perturbé la tenue du Met Gala, pas même des manifestants pro-palestiniens qui ont tenté d’accéder au tapis rouge. Organisé traditionnellement le premier lundi de mai, l’événement mode rassemble des happy fews conviés personnellement par la papesse Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue. Le thème à respecter cette fois-ci ? "Jardin du temps".

De quoi donner lieu à un bien étrange défilé très fleuri sur les marches du célèbre musée new-yorkais, celles-là même où les héroïnes de Gossip Girl avaient l’habitude de s’asseoir entre deux potins. Bon nombre d'invités, parmi lesquels Aya Nakamura, avaient choisi des looks fleuris. Pour se démarquer, certains sont allés beaucoup plus loin qu'une lecture littérale du terme. Pour le meilleur et pour le pire.

Zendaya, l’icône

A-t-on encore besoin de la présenter ? L’actrice américaine Zendaya, star de Spider-Man, Dune et du récent Challengers, a fait de ses looks une puissante arme marketing pour mieux accompagner la sortie de ses films. Co-présidente de la soirée avec le chanteur Bad Bunny, la star Jennifer Lopez et le héros Marvel Chris Hemsworth, la jeune femme de 27 ans s’est payé le luxe de fouler deux fois le tapis rouge dans deux looks flamboyants signés John Galliano, dont une pièce sortie tout droit du défilé Galliano pour Givenchy printemps-été 1996, son année de naissance. Un coup de maître signé une nouvelle fois de son styliste Law Roach, qui conseille également Céline Dion.

undefinedundefinedAngela Weiss / AFP / Marleen Moise / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /

Rita Ora et Emily Ratajkowski n'ont rien à cacher

La chanteuse et la mannequin ont joué la transparence dans deux styles très différents. La première, accompagnée par son époux le réalisateur Taika Waititi, s'est présentée dans un justaucorps couleur chair recouvert de perles. "Cette robe résume de la manière la plus délicate et la plus puissante une véritable tapisserie de l'artisanat humain, couvrant une période de deux millénaires, de l'Égypte à Rome", explique-t-elle sur son compte Instagram à propos de sa tenue signée Marni.

undefinedundefinedAngela WEISS / AFP

Pour EmRata, c'était une robe Atelier Versace datant de 2001 qui laissait là aussi peu de place à l'imagination. Une manière pour cette féministe engagée de s'approprier une nouvelle fois son corps, comme elle le martèle dans son livre du même nom My Body.

undefinedundefinedDimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Protection rapprochée pour Lana Del Rey

Non, ce n'est pas une moustiquaire achetée chez Ikea mais bien un voile de tulle transparent dessiné par l'une des plus grandes maisons au monde. Vogue précise que Lana Del Rey rend hommage à une ancienne collection d'Alexander McQueen dans cette création de Seán McGirr. La coiffe est même constituée de vraies branches d'aubépines. Pas très pratique pour passer les portes mais assurément dans le thème.

undefinedundefinedDia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La taille de guêpe de Kim Kardashian

On pensait avoir tout vu après son hommage controversé à Marilyn Monroe dans la vraie robe portée par la défunte star. Mais c'était mal connaître Kim Kardashian. La jeune femme s’est cette fois glissée dans une création sur-mesure Maison Margiela Artisanal par John Galliano avec laquelle elle a eu bien du mal à monter les marches. Vous cherchez sa taille ? Nous aussi. Nul doute que le tour de magie sera décortiqué dans un prochain épisode de sa téléréalité.

undefinedundefinedDia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tyla statufiée

Comment représenter le caractère éphémère du temps ? Pour le Français Olivier Rousteing, ça ne pouvait être que par le sable. Le directeur artistique de Balmain a relevé le défi avec une robe bustier sculptée à partir de cette matière spécialement pour la chanteuse sud-africaine Tyla. C'est au moment de se déplacer avec cette création forcément fragile que tout s'est compliqué. Pour son premier Met Gala, l'artiste a marqué les esprits en se faisant porter pour se hisser en haut des marches du musée.

Le sac glaçon de Camila Cabello

Elle aussi a choisi de représenter l’aspect fugace du temps. La chanteuse Camila Cabello s'est littéralement jeté à l'eau avec un sac à main composé d’un bloc de glace. "Je pense qu’il ne lui reste qu’une heure", s’est-elle amusée au micro de Variety, racontant que l’objet s’était cassé juste avant de fouler le tapis rouge. "Je me suis dit : 'Et merde, je vais le porter comme une pochette'", a-t-elle lancé au micro d’Extra, la main forcément mouillée.

undefinedundefinedMarleen Moise / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Excusez Doja Cat, elle sort de la douche

L'an dernier, elle s'était changée en Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld à qui le Met Gala était dédié. Doja Cat a joué la fille pressée avec un look faussement négligé qui a sans aucun doute demandé beaucoup de préparation. Et un storytelling assumé. La chanteuse est sortie de son hôtel en serviette de bain pour mieux arriver sur le tapis rouge dans un t-shirt effet mouillé de chez Vetements, le mascara dégoulinant sur ses joues. Attention aux courants d'air tout de même.

undefinedundefinedAFP / GETTY IMAGES

Cardi B, rose du tapis rouge

Elle n’a pas laissé de place aux autres. Cardi B a sans aucun doute porté la tenue la plus imposante de cette édition du Met Gala en se transformant elle-même en fleur. Elle avait donné un indice sur ses réseaux sociaux en partageant une photo d’une rose noire. Sa robe Windowsen a été photographiée sous toutes les coutures en recherche d'éventuelles épines. Les ongles verts de la piquante rappeuse ont donné le change.

undefinedundefinedAngela WEISS / AFP

Katy Perry (ou presque)

Elle n'a pas pu faire le déplacement ? Qu'à cela ne tienne, Katy Perry s'est amusée à s'inventer des looks avec l'aide de l'intelligence artificielle. Sauf que sa propre mère a été prise au piège de ces photos plus vraies que nature, la félicitant pour "sa magnifique robe". Les inconditionnels du Met ont regretté les absences de la chanteuse Rihanna et de l'actrice Blake Lively. Pour tout montage fictif, vous savez qui appeler.

Fous ta cagoule

undefinedundefinedAFP/GETTY IMAGES

Vous avez aimé le turban de Cardi B ? Vous adorerez la tendance couvre-chef suivie par la chanteuse Lizzo, façon queue de sirène. Le producteur de théâtre Jordan Roth a lui joué la carte du camouflage floral en Maison Valentino. La mannequin Cara Delevingne a ressorti sa cotte de mailles façon chevalier du Moyen Âge, créée par Stella McCartney avec des matériaux durables. Rien ne se perd, tout se transforme, dans la mode plus que partout ailleurs.