EN IMAGES - Kate sublimée, Harry isolé… Les tops et les flops du couronnement de Charles III

C'était une journée pour l'Histoire. Charles III et Camilla sont devenus roi et reine d'Angleterre ce samedi lors d'une cérémonie très solennelle à l'abbaye de Westminster. Devant des millions de téléspectateurs, la famille royale a tenu son rang dans un contexte tendu, entre manifestants anti-monarchie et frictions avec le prince Harry, venu à Londres sans son épouse Meghan. TF1info a dressé les tops et les flops de ce 6 mai exceptionnel…