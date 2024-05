EN IMAGES - Iris Mittenaere, Rawdah Mohamed, Winnie Harlow... À qui la Palme du look le plus fou de Cannes 2024 ?

La 77ème édition du Festival de Cannes touche à sa fin après deux semaines de projections et de tapis rouges. Soir après soir, stars, influenceuses et invitées anonymes ont multiplié les tenues spectaculaires sur les marches. D'Iris Mittenaere à Bilal Hassani en passant par Rawdah Mohamed, voici notre top 10 totalement subjectif.

Un Festival de Cannes réussi, c'est un cocktail de films inédits venus du monde entier, de déclarations choc qui font écho à l'actualité brûlante... et de looks toujours plus glamour et spectaculaires sur les marches du Palais des Festivals. Cette année, pas d'incident majeur au pied des marches. Mais des tenues qui ont parfois volé la vedette aux réalisateurs et leurs comédiens. TF1info a dressé pour vous le top 10 des apparitions les plus marquantes au cours de la quinzaine…

Iris Mittenaere

L'ex-Miss France Iris Mittenaere - AFP

Coco Rocha

L'actrice et mannequin canadienne Coco Rocha - AFP

Rawdah Mohamed

Le mannequin norvégien d'origine somalienne Rawdah Mohamed - AFP

Winnie Harlow

La mannequin canadienne Winnie Harlow - AFP

Aishwarya Rai Bachchan

La star indienne Aishwarya Rai Bachchan - AFP

Eva Green

L'actrice et membre du jury Eva Green - AFP

Polina Pushkareva

L'actrice et influenceuse russe Polina Pushkareva - AFP

Yseult

La chanteuse Yseult - AFP

Bilal Hassani

Le chanteur français Bilal Hassani - AFP

Une invitée anonyme

Une invitée sur les marches le 22 mai - AFP

Le dernier tapis rouge de la 77ème édition nous réserve-t-il quelques surprises ? Ce soir, c'est le jury au grand complet qu'on va retrouver sur les marches. Greta Gerwig, Eva Green, Omar Sy et consorts dévoileront leur palmarès tandis que George Lucas, le papa de la saga Star Wars, recevra une Palme d'honneur durant la cérémonie de clôture animée par Camille Cottin.