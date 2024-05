EN IMAGES – Cannes 2024 : Omar Sy et les membres du jury ont débarqué sur la Croisette

Les membres du jury du 77ème Festival de Cannes ont fait leur première apparition publique ce lundi Déjà très complices, ils ont pris la pose à la demande d'Omar Sy, au balcon d'un palace de la Croisette. TF1info vous présente les neuf personnalités appelées cette année à désigner la très convoitée Palme d'or.

Premier pas et premiers flashes pour les membres du jury du 77ème Festival de Cannes. À la veille de la cérémonie d’ouverture, la réalisatrice américaine Greta Gerwig a fait connaissance avec les huit personnalités qui vont l’entourer pendant la quinzaine la plus glamour et cinéphile de la planète. Parmi elles, un certain Omar Sy qui a immortalisé leur rencontre au balcon d’un palace de la Croisette...

Omar Sy et les membres du jury de Cannes 2024 ce lundi au balcon d'un palace de la Croisette - AFP

Après le cinéaste suédois Ruben Östlund l’an dernier, c’est donc à la réalisatrice de Barbie que les organisateurs du festival ont confié la lourde tâche de dénicher la Palme d’or 2024 parmi les 22 films en compétition. "On s’est dit qu’une jeune artiste comme elle, capable de passer du cinéma indépendant au blockbuster d’auteur, était assez idéale de ce que le Festival de Cannes représente", a expliqué ce lundi 13 mai Thierry Frémaux à la presse.

La comédienne Lily Gladstone et la réalisatrice Greta Gerwig, ce lundi sur la Croisette. - AFP

Autour d’elle, on retrouvera donc Omar Sy, qui débarque sur la French Riviera quelques jours après avoir inauguré un cinéma à son nom à Trappes, la ville où il a grandi. Et une autre frenchie, l’envoûtante Eva Green, l’une des rares comédiennes de sa génération à s’être imposée à Hollywood, de l'inoubliable Casino Royale avec Daniel Craig aux films de Tim Burton.

La comédienne Eva Green ce lundi 13 mai à Cannes. - AFP

Révélée l’an dernier sur la Croisette grâce à Killers of The Flower Moon de Martin Scorsese, la comédienne Amérindienne Lily Gladstone fait également partie de ce jury où les femmes sont plus nombreuses que les hommes, chose inédite à Cannes. À ses côtés, la réalisatrice et comédienne libanaise de Caramel Nadine Labaki et la scénariste turque Ebru Ceylan, épouse du cinéaste Nuri Bilge Ceylan, Palme d’or en 2014 avec Winter Sleep.

Du côté des hommes, on retrouve le formidable cinéaste japonais Hirokazu Kore Eda, Palme d’or 2018 avec Une affaire de famille et son confrère espagnol Juan Antonio Bayona, devenu le plus grand spécialiste du film de survie actuel depuis The Impossible et Le Cercle des Neiges, récent carton sur Netflix. Et enfin le génial comédien italien Pierfrancesco Favino, passé à deux doigts du prix d’interprétation à Cannes avec Le Traitre et Nostalgia.

Le comédien italien Pierfrancesco Favino. - AFP

Ces neuf personnalités aux parcours bien distincts se présenteront ce mardi à la presse pour la traditionnelle conférence de presse du jury. Après la cérémonie d’ouverture, animée par la comédienne Camille Cottin, ce sera motus et bouche cousue jusqu’au 25 mai prochain, date à laquelle sera dévoilé le palmarès de cette 77ème édition.