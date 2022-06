EN IMAGES - Jubilé de la reine Elizabeth II : retour sur les moments marquants de ce week-end de festivités

Le lendemain, vendredi 3 juin, c'est sans la reine, fatiguée, mais avec Harry et Meghan que le jubilé s'est poursuivi pour un office religieux. Une cérémonie à la cathédrale Saint-Paul de Londres marquée par la première apparition royale au Royaume-Uni du prince Harry et de Meghan depuis leur départ pour la Californie il y a deux ans. Le duc de Sussex, médailles militaires accrochées à la veste, et la duchesse, en robe blanc cassé, sont arrivés sous les applaudissements - et quelques huées.