En pleine polémique sur les JO, Aya Nakamura remercie ses fans : "J’ai l’impression que Piaf s’est réincarnée en moi"

La participation encore hypothétique d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO 2024 suscite une vive polémique. Alors que l'extrême-droite a rejoint le concert des critiques ces dernières heures, la chanteuse réagit ce mardi sur les réseaux.

Elle est au cœur d’une polémique qui n’en finit plus. Dans un message posté ce mardi après-midi sur le réseau X, Aya Nakamura remercie ses soutiens alors que sa participation encore hypothétique à la cérémonie d’ouverture des JO 2024 fait l’objet de violentes critiques, notamment de la part de l’extrême-droite.

"Merci pour le soutien, surtout à ma communauté", écrit la chanteuse de 28 ans. "J’ai l’impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu’elle s’est réincarnée en moi. Le reste, qu’ils nous aiment ou pas, c’est leurs dos".

Dimanche Aya Nakamura avait déjà réagi à la publication sur X d'une photo des membres du groupe identitaire Les Natifs, brandissant une banderole à son encontre sur les berges de Seine. "Vous pouvez être racistes mais pas sourds", écrivait-elle. "C’est ça qui vous fait mal !".

Une idée qui serait née à l'Élysée

Edith Piaf chantée par Aya Nakamura en ouverture des JO ? La rumeur est née d’un article paru le 29 février dans Le Point. L’hebdomadaire affirme que lors d’une rencontre "secrète" à l’Elysée, Emmanuel Macron lui a suggéré de reprendre l'interprète de légende de "La vie en rose" durant la cérémonie, le 26 juillet sur la Seine.

Ni la présidence de la République, ni l’entourage de la chanteuse n’ont confirmé ou démenti jusqu'ici. Mais l’idée a déclenché les foudres d’une partie des internautes et de l’extrême droite. Dimanche, son nom a ainsi été sifflé lors du meeting d’Eric Zemmour à Paris, donnant le coup d’envoi de la campagne des élections européennes de Reconquête.

On veut représenter la France multiculturelle, on veut représenter la France qui ne chante pas français Marion Maréchal ce mardi sur BFMTV

Ce mardi, la tête de liste du mouvement, Marion Maréchal, a elle estimé sur BFMTV que faire chanter Aya Nakamura était "un choix politique et revendiqué comme tel. Quel est le choix politique ? On veut représenter la France multiculturelle, on veut représenter la France qui ne chante pas français".

La veille, l’interprète de "Djadja" avait reçu le soutien du comité d’organisation des JO de Paris et du metteur en scène de la cérémonie Thomas Jolly, "choqués par les attaques racistes" contre celle qui a été désignée artiste féminine de l’année lors des dernières Victoires de la Musique, préférée à Véronique Sanson et Louane.

Lors d’un point presse consacré au chiffre d’affaires de la musique française en 2023, le patron du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep) Alexandre Lasch a rappelé que Aya Nakamura figurait dans le top des ventes de 46 pays. "C'est un instrument du soft power français et les polémiques indignes n'y changeront rien", a-il lancé sous les applaudissements des professionnels du secteur.