En quête d'actualité : le FN réclame la démission de Guy Lagache

SANCTION – En mai dernier, D8 diffusait un reportage sur le Front national, dans l'émission "En quête d'actualité". La chaîne vient d'être mise en garde par le CSA qui lui reproche l'utilisation d'une caméra cachée. Une décision qui satisfait le FN, qui réclame toutefois la démission du présentateur, Guy Lagache.

L'abus de caméra cachée nuirait-il à l'éthique journalistique ? C'est ce que semble penser le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui vient d'adresser une mise en garde à D8 , suite à la diffusion en mai d'un dernier d'un reportage sur les coulisses du Front National, dans le cadre de l'émission "En quête d'actualité", présentée par Guy Lagache. Un sujet pour lequel un journaliste muni d’une caméra cachée, s’était infiltré dans une section du FN.

EN SAVOIR + >> "En quête d'actualité" : la plongée au coeur du FN vue de Twitter

“Une partie importante du reportage a été tournée en caméra cachée dans des lieux et au cours de moments privés", indique le CSA. "L’utilisation de ce procédé dans ces conditions, qui plus est par un journaliste usant d’une fausse identité, ne peut se justifier que par la nature des informations que la chaîne entend porter à la connaissance du public".

Un procédé qui obéit à des règles strictes

Les sages ont également relevé que certaines personnes de l’entourage du candidat du FN au centre du reportage étaient "tout à fait identifiables et n’ont pas fait l’objet d’un floutage, de même que les locaux du siège de campagne". Le CSA considère donc que D8 a méconnu sa convention qui prévoit que "le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public".

Le CSA précise que le recours à ce procédé "doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations difficiles à recueillir autrement", et "doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission".

Le FN dénonce des "méthodes honteuses"

Suite à cette décision du CSA, le Front national a dénoncé dans un communiqué "les méthodes honteuses de D8 et du groupe Canal +". Le parti d’extrême droite, qui a également déposé plainte auprès du procureur de Nanterre après ce reportage pour "escroquerie" et "violation de la vie privée”, appelle à la démission du présentateur Guy Lagache. Et demande des excuses du groupe Canal +.

EN SAVOIR + >> En quête d'actualité : le FN veut la tête de Guy Lagache

La mise en garde est le premier niveau d’avertissement du CSA avant la mise en demeure. En cas de récidive après une mise en demeure, les sages peuvent décider, dans de très rares cas, des sanctions, comme la suppression d’une tranche de publicité, la lecture d’un communiqué d’excuses lors d’un journal télévisé ou une amende pouvant aller jusqu’à 3% du chiffre d’affaires