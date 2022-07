En rémission d’un cancer, le compositeur Eric Serra a "beaucoup parlé avec Florent Pagny"

S’il a tenu le coup pendant les soins, c’est surtout grâce à son ami Florent Pagny. "On a beaucoup parlé. Ça nous est arrivé pile en même temps", rappelle-t-il. Le coach de "The Voice" a annoncé en janvier qu’il était atteint d’une tumeur au poumon "non opérable". "Je venais d’apprendre que j’avais ça aussi, deux jours avant. Ce n’était pas du tout le même cancer mais on avait chacun six séances de chimio, espacées du même intervalle. On s’échangeait des petits messages, on s’appelait", se souvient Eric Serra. Les deux hommes ont évoqué leurs traitements, leur état d’esprit.