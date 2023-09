En Russie, des cinémas diffusent "Barbie" malgré le boycott de Hollywood

Il était une fois un monde sans blockbusters. En mars 2022, au lendemain de l’invasion de l’Ukraine, Hollywood décidait de suspendre la sortie de l'ensemble de ses films en Russie. "Au nom des membres de nos entreprises, qui dirigent l’industrie du cinéma, de la télévision et du streaming, nous exprimons notre soutien le plus total à la communauté créative d’Ukraine qui mérite de vivre et de travailler en paix", avait alors déclaré la Motion Picture Association of America (MPAA), le puissant lobby en charge des intérêts des studios.

Depuis, les Disney, Warner, Paramount et autre Netflix sont restés inflexibles, faisant une croix sur des millions de dollars de recettes. Mais leurs films sont malgré tout parvenus à contourner le boycott. Plusieurs reportages de la presse britannique révèlent qu’un réseau de projections clandestines des grosses productions américaines s’est développé au fil des mois dans les plus grandes villes du pays comme Moscou, Saint-Petersbourg et Kazan. Un phénomène facilité par la circulation de copies numériques, partout dans le monde.