En visite à Auschwitz, Arnold Schwarzenegger laisse une dédicace de mauvais goût sur le livre d’or

C’était un rendez-vous hautement symbolique pour lui. Arnold Schwarzenegger, 75 ans, s’est rendu ce mercredi sur le site du camp de la mort d’Auschwitz, en Pologne, où plus d’ 1,1 million de juifs ont été exterminés durant la Seconde guerre mondiale. En début d’année, l’acteur s’était vu décerner une récompense pour son engagement et son combat contre la haine en ligne.

Né à Thal, en Autriche, Arnold est le fils de Gustav Schwarzenegger, soldat puis officier de police qui appliqua les lois nazies et qui fut décoré de la Croix de Fer après s'être battu en Russie. D’après la star, la honte et la culpabilité ont "complètement détruit" son père après la guerre, un homme qu’il a souvent décrit comme alcoolique et violent.