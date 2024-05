En visite au Nigeria, Meghan Markle et le prince Harry affichent leur complicité

Le prince Harry et sa femme sont actuellement au Nigeria pour un voyage non officiel de trois jours. Le couple est invité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la promotion des Invictus Games. Toujours en froid avec la famille royale britannique, ils sont apparus plus unis que jamais.

Ils continuent leur opération séduction. Après un passage en solo à Londres pour célébrer le dixième anniversaire des Invictus Games, le prince Harry a retrouvé Meghan Markle pour une visite non officielle de trois jours au Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique avec 220 millions d’habitants. Le fils cadet du roi Charles III et sa femme ont été chaleureusement accueillis dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui ambitionne d'organiser l’événement sportif que le prince a fondé pour les vétérans de guerre.

Reçus comme des stars à leur arrivée vendredi, le couple qui voyage sans ses enfants, Archie et Lilibet, a enchaîné les visites et les rencontres avec la population locale. Ils se sont notamment rendus dans une école de la capitale Abuja pour inaugurer un événement sur la santé mentale des jeunes.

Meghan Markle en visite au Nigéria avec le prince Harry. - AFP

Je me reconnais en chacun de vous Meghan Markle

"Si vous n'avez qu'une chose à retenir de cette journée, c'est que la santé mentale concerne tout le monde. (…) Plus on en parle, plus on peut faire reculer la stigmatisation", a déclaré le prince Harry aux élèves. "Je me reconnais en chacun de vous", a déclaré Meghan Markle pour qui ce voyage revêt une symbolique particulière. Elle avait en effet raconté dans son podcast Archetypes avoir découvert être nigériane à 43% après avoir remonté son arbre généalogique.

Toujours en froid avec la famille royale britannique – qui traverse une période très compliquée depuis l'annonce du cancer du Charles III et celui de Kate Middleton – Harry et Meghan sont apparus plus complices que jamais. Meghan Markle était radieuse aux côtés de son mari qui a participé samedi à un match de volley-ball assis avec des vétérans de l'armée. Ce dimanche, le couple est attendu dimanche à Lagos, la capitale économique du pays, pour participer à une collecte de fonds.