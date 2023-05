En visite au Vatican, Martin Scorsese annonce un nouveau film sur Jésus

La retraite ? Très peu pour Martin Scorsese ! Après avoir estomaqué la Croisette avec Killers of The Flower Moon, son dernier chef d’œuvre de plus de 3 heures, présenté hors-compétition dans le cadre du 76ème Festival de Cannes, le légendaire cinéaste américain a profité d’une visite au Vatican où il a rencontré le Pape François ce week-end pour faire une annonce étonnante.

"J’ai répondu à l’appel du Pape aux artistes de la seule manière que je connaisse, en imaginant et en écrivant un scénario pour un film sur Jésus", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Rome, rapportent les médias italiens. "Et je suis sur le point de commencer à le faire", a-t-il ajouté, sans préciser s’il agissait de son prochain projet.