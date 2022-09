Enceinte de 8 mois, la mannequin Constance Jablonski secoue la Fashion Week lors du Etam Live Show

Interrogée par Quotidien avant le Etam Live Show que diffusait TMC en direct mardi 27 septembre, Constance Jablonski s’est défendue de tout "acte militant". "Etam me l’a proposé, je me sentais bien. Je n’étais pas trop fatiguée. Ça dépendait plus de ma forme", explique-t-elle. Ravie de constituer "de super souvenirs" qu’elle sera "fière" de partager avec son petit garçon, la mannequin de 31 ans souligne tout de même que "chez Etam, on célèbre le corps de la femme". "On aime les filles comme elles sont. J’ai la chance d’avoir continué à travailler pendant ma grossesse. Ma vie ne s’arrête pas d’un coup parce que je suis enceinte", insiste-t-elle.