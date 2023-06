Enceinte pour la première fois à 42 ans, Eve Angeli "vit un rêve éveillé"

Elle en rêvait depuis des années. Eve Angeli a annoncé ce mercredi qu'elle était enceinte de son premier enfant. "En cette journée du 21 juin où nous célébrons la musique et le début de l’été, je voulais partager avec vous une grande nouvelle ! Je célèbre aussi la vie qui grandit en moi depuis quelques mois", a confié la chanteuse de 42 ans sur son compte Instagram.

"Je désirais cette maternité depuis tant d’années que je commençais à me faire une raison et finalement, je vis un rêve éveillé qui me transporte de bonheur à présent. Merci la vie, je suis pleine de gratitude envers le destin et j’espère que vous partagerez aussi ma grande joie", conclut la future maman qui a dévoilé une photo de son baby bump moulé dans une robe d'été.