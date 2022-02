Encore fragilisée par le Covid, Elizabeth II annule ses engagements du jour

La presse britannique cherche encore à savoir comment la reine, ultra protégée dans son domaine du nord de Londres, a bien pu attraper le Covid. Certains pensent au prince Charles, testé positif deux jours après avoir rencontré sa mère. D’autres évoquent un cluster plus large à Windsor où aurait été contaminée la souveraine. La semaine dernière, elle est à nouveau apparue aidée d’une canne et avait révélé face caméra qu’elle "ne pouvait plus bouger" sa jambe gauche.