Enfin au grand complet, le groupe ABBA lance sa série de concerts numériques à Londres

Si ce sont bien les voix actuelles du groupe qu’ils entendront, ils verront sur scène des doubles numériques baptisés ABBAtars. Des hologrammes modélisés sur leur physique de 1979. "On a mis nos coeurs et nos âmes dans ces avatars et ils vont prendre le relais", assure à l'AFP Björn Ulvaeus. Les septuagénaires ont travaillé avec une société d'effets visuels de George Lucas, réalisateur de la saga Star Wars. Ils ont été filmés en studio avec la technologie de la motion capture, utilisée sur des films comme Avatar et Le Seigneur des Anneaux. De quoi enregistrer leurs mouvements pour les retransmettre fidèlement.